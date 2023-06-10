Göztepe'de Tarkan Serbest iddiası

Göztepe, Kasımpaşa forması giyen ve sözleşmesi sona erecek Tarkan Serbest ile ilgileniyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de Tarkan Serbest iddiası
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10 Haziran 2023 16:45
Spor Toto 1. Lig'de yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Göztepe, bir yandan iç transfer çalışmalarını sürdürürken, bir yanda da kaliteli bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Yurt dışında 8 yabancı futbolcuyla temas halinde olan sarı-kırmızılıların Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın deneyimli stoperi Tarkan Serbest ile ilgilendiği ifade edildi.

Kasımpaşa ile mayıs ayı sonunda sözleşmesi sona erecek gurbetçi futbolcunun İzmir'e gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Kasımpaşa'ya 2019-2020 sezonun devre arasında Austria Wien takımından gelen 29 yaşındaki Tarkan, toplam 107 Süper Lig maçında forma giydi. 

 
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