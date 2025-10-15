Göztepe'de Olaitan, değerini ikiye katladı!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan, geldiği günden itibaren değerini kat kat artırdı.
PİYASA DEĞERİ ARTTI
Yaz döneminde Fransa Lig 2 ekibi Grenoble takımından gelen 23 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılılarda gösterdiği etkili performansla kısa sürede dikkat çekti. Geldiği zaman maliyeti 500 bin Euro olarak gözüken Olaitan, 3 ayda değerini 1 milyon 200 bin euro seviyesine çıkardı.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle Göztepe'nin son 2 maçında görev alamayan orta saha oyuncusu tamamen iyileşti.
Benin Milli Takımı'na davet edilen Olaitan, Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeler Grup D Grubu'nda Nijerya ile oynanan maçta görev aldı. 56'ncı dakikada oyuna dahil olan Olaitan'ın pazar günü deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında da görev yapacağı ifade edildi. Göztepe'de 6 karşılaşmaya çıkan 443 dakika süre alırken 1 kez ağları sarstı.
