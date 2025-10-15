16 Ekim
Palmeiras-Red Bull Bragantino
01:00
16 Ekim
Botafogo RJ-Flamengo
01:30
16 Ekim
Mirassol-Internacional
02:00
16 Ekim
Fortaleza-Vasco da Gama
03:30
16 Ekim
Santos FC-Corinthians
03:30
16 Ekim
Atletico MG-Cruzeiro
03:30

Göztepe'de Olaitan, değerini ikiye katladı!

Göztepe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Beninli orta saha Junior Olaitan, 3 ayda piyasa değerini ikiye katladı.

calendar 15 Ekim 2025 13:54
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan, geldiği günden itibaren değerini kat kat artırdı.

PİYASA DEĞERİ ARTTI

Yaz döneminde Fransa Lig 2 ekibi Grenoble takımından gelen 23 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılılarda gösterdiği etkili performansla kısa sürede dikkat çekti. Geldiği zaman maliyeti 500 bin Euro olarak gözüken Olaitan, 3 ayda değerini 1 milyon 200 bin euro seviyesine çıkardı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Göztepe'nin son 2 maçında görev alamayan orta saha oyuncusu tamamen iyileşti.

Benin Milli Takımı'na davet edilen Olaitan, Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeler Grup D Grubu'nda Nijerya ile oynanan maçta görev aldı. 56'ncı dakikada oyuna dahil olan Olaitan'ın pazar günü deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında da görev yapacağı ifade edildi. Göztepe'de 6 karşılaşmaya çıkan 443 dakika süre alırken 1 kez ağları sarstı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
