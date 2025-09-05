05 Eylül
Karadağ-Çek Cumhuriyeti
21:45
05 Eylül
Slovenya-İsveç
21:45
05 Eylül
Faroe Adaları-Hırvatistan
21:45
05 Eylül
İtalya-Estonya
21:45
05 Eylül
Moldova-İsrail
21:45
05 Eylül
Ukrayna-Fransa
21:45
05 Eylül
İzlanda-Azerbaycan
21:45
05 Eylül
Danimarka-İskoçya
21:45
05 Eylül
Yunanistan-Beyaz Rusya
21:45
05 Eylül
İsviçre-Kosova
21:45

Göztepe'de Malcom Bokele parladı!

Göztepe'nin Kamerunlu stoperi Malcom Bokele, geçen sezondan bu yana büyük bir çıkış yakaladı.

Süper Lig'de milli araya 8 puanla 3'üncü sırada giren Göztepe'nin Kamerunlu stoperi Malcom Bokele, geçen sezondan bu yana büyük çıkış yakaladı.

2024-2025 sezonun başında Fransa Lig 2 ekibi Bordeaux'dan transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu yakaladığı istikrarla takımın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı. İlk geldiği yıl sarı-kırmızılılarda 36 resmi maça çıkan Bokele, 1 kez fileleri sarstı.

Bu sezona da çok iyi başlayan oyuncu, 4 Süper Lig maçının tamamında 90'ar dakika sahada kaldı ve ilk haftada deplasmanda 3-0 kazanılan Çaykur Rizespor müsabakasında gol sevinci de yaşadı. Göztepe'de gösterdiği performansla Kamerun A Milli Takımı'na da davet edilen Bokele, Dünya Kupası 2026 Afrika Elemeleri grup maçlarında da forma giymeye başladı. Bokele, D Grubu'nda yer alan Kamerun'un Esvatini'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada son 20 dakikada görev yaptı. Bokele, milli takımla 3'üncü sınavına çıktı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
