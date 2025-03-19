Göztepe'de Djalma ameliyat edildi

Göztepe'de sakatlığı bulunan Djalma Silva, ameliyat edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Göztepe'de Djalma ameliyat edildi
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19 Mart 2025 20:10
Göztepe'nin Brezilyalı sol beki Djalma Silva, sol diz ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle ameliyat edildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Silva'nın ameliyatının başarıyla tamamlandığı belirtilerek, "Djalma Silva'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Silva, 3 Mart'ta Samsunspor maçının 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmış ve yapılan muayenede sol diz ön çapraz bağlarında yaralanma tespit edilmişti.

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