Göztepe'de Ali Akman formayı unuttu

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe'de sezon başında büyük umutlarla transfer edilen golcü Ali Akman formayı tamamen sırtından çıkardı.



Geldiği günden bu yana büyük beklentilerin oluştuğu 20 yaşındaki futbolcu önceki haftalarda yedek olarak oyuna dahil olurken, son 6 maçta ise hiç süre alamadı.



Son olarak 1-0 kaybedilen Sakaryaspor müsabakasında 90 dakika görev alan Ali Akman, Erzurumspor FK, Bandırmaspor, Gençlerbirliği, Boluspor, Altınordu ve Pendikspor müsabakalarında şans bulamadı.



Bu sezon toplamda 12 maça çıkıp 432 dakika sahada kalan Ali Akman, gol sevinci yaşayamadı.

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