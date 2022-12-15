X

Göztepe, Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Göztepe, cuma günü deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Göztepe, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Aralık 2022 14:47
Spor Toto 1. Lig'in 18. hafta açılış maçında Göztepe, cuma günü deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'ndaki Çaykur Rizespor-Göztepe maçı saat 20.00'de başlayacak.

Geçen sezon Süper Lig'e veda eden iki ekipten Göztepe, 18. haftaya 21 puan ve averajla 12. sırada girdi. Dış sahada son 3 maçında galip gelemeyen sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda sadece 1 puan aldı.

Lider Eyüpspor'un 8 puan gerisinde averajla 3. durumda bulunan Çaykur Rizespor'un 11 maçtır mağlubiyeti bulunmuyor.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ