Göztepe beraberlikle başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İngiltere'nin Championship takımlarından Southampton ile hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.
Sezonun ilk hazırlık maçına çıkan Göztepe, rakibi Southampton ile Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaştı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Göztepe, golü de 26. dakikada Yalçın Kayan ile bulup ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda rakibinin iyi oyununa karşılık veren Göztepe, 64. dakikada Alcaraz'in golüne engel olmadı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Göztepe Başkanı ve aynı zamanda Southampton'ın da CEO'su olan Rasmus Ankersen karşılaşmayı tribünden takip ederken, taraftarlar da maça ilgi gösterdi.
Sezonun ilk hazırlık maçına çıkan Göztepe, rakibi Southampton ile Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaştı.
Karşılaşmaya iyi başlayan Göztepe, golü de 26. dakikada Yalçın Kayan ile bulup ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda rakibinin iyi oyununa karşılık veren Göztepe, 64. dakikada Alcaraz'in golüne engel olmadı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Göztepe Başkanı ve aynı zamanda Southampton'ın da CEO'su olan Rasmus Ankersen karşılaşmayı tribünden takip ederken, taraftarlar da maça ilgi gösterdi.