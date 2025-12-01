Göztepe, Avrupa yolunda emin adımlarla ilerliyor

Süper Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olan Göztepe 1-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarının başlarında attığı gollerle 2-1 kazanarak Avrupa yolunda dev bir adım attı. İlk devreyi Veysel'in golüyle geride tamamlayan sarı-kırmızılılar ikinci devreye çok hızlı bir giriş yaptı. Önce 48'inci dakikada stoperi Taha'nın golüyle beraberliği yakalayan Göztepe, 52'nci dakikada Brezilyalı golcüsü Juan'la galibiyete uzanarak 26 puanla maç fazlasıyla 4'üncü sıraya yükselmeyi başardı. Göztepe özellikle bu sezon deplasmanlarda topladığı kritik puanlarla üst sıralara adını yazdırdı.Geçen sene çok zorlandığı gurbette tabloyu tersine çeviren sarı-kırmızılılar rakip sahadaki 4'üncü galibiyetini elde etti. Geçen sezon sadece 3 kez kazanabilen Göztepe şimdiden bu istatistiği geride bırakmayı başardı. Çaykur Rizespor'u 3-0, Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa'yı 2-0, son olarak da Antalyaspor'u 2-1 yenen Göztepe, Eyüpspor ve Kayserispor'la da berabere kalıp 14 puan topladı. Göztepe deplasmanlarda Alanyaspor'a 1-0, Galatasaray'a da 3-1 kaybetmişti.Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan Silva son haftalara damga vurmaya başladı. Sezon başında takımın yıldızı Romulo'nun Alman ekibi Leipzig'e 20 artı 5 milyon Euro bonservisle satılmasının ardından en büyük gol umudu olan Juan lige istediği gibi başlayamasa da son maçlarda attığı gollerle takımına hayat verdi. Juan son 9 maçta 6 kez topu filelere gönderdi. Göztepe Juan'ın gol attığı tüm maçları kazandı.Göztepe, önce Southampton'dan kiralık olarak kadrosunda görev verdiği Juan'la sezon başında 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı. Juan bu sezon Beşiktaş, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa (2) ve Antalyaspor müsabakalarında gol sevinci yaşadı. Göz-Göz'de son haftalarda formayı tekrar kapan stoper Taha da attığı golle bu sezon ilk kez siftah yaptı.Teknik direktör Stanimir Stoilov ise çok değerli bir galibiyet elde ettiklerini dile getirdi. Bu sezon bir deplasman maçında ilk kez bu kadar iyi bir futbol ortaya koyduklarını ifade eden Buglar çalıştırıcı,dedi.Duran toptan gol yediklerini ifade eden tecrübeli teknik adamyorumunu yaptı.Stoilov hak edilen bir galibiyet aldıklarını belirterek sözlerini şu şekilde tamamladı:Göztepe çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeniçarşı deplasmanına çıkıp, ligde pazar günü üst sıralardaki önemli rakiplerinden Trabzonspor'u konuk edecek.