Süper Lig'de 9. hafta maçında Göztepe ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Göztepe oldu.Göztepe'ya galibiyeti getiren golleri 10. ve 67. dakikada Cherif Ndiaye, 62. dakikada Halil Akbunar kaydetti. Ev sahibinde Obinna Nwobodo, iki asist yaparak maçın öne çıkan isimlerinden oldu. Ankaragücü'nde Endri Çekiçi, 29. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Konuk ekibin tek golü90+2. dakikada 90+2' Torgeir Börven'den geldi.Ligde tam 6 hafta sonra kazanan Göztepe puanını 11'e yükseltti. Bu sezon oynadığı 7 lig maçında galibiyet alamayan Ankaragücü ise 2 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, Demir Grurp Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü, Trabzonspor'u ağırlayacak.4. dakikada Bolingi'nin pasıyla topla buluşan Lobjanidze'nin şutunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.10. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Tripic'in verdiği topu ceza sahası hemen önündeki Cherif Ndiaye bekletmeden ceza sahasının içindeki Guilherme'ye aktardı. Guilherme'nin kafa vuruşuyla kale önüne doğru yönlendirdiği meşin yuvarlağa iyi yükselen Cherif Ndiaye, kafa vuruşuyla topu filelelere gönderdi: 1-0.25. dakikada ceza sahası içinde Murat Paluli ile Endri Çekici arasındaki mücadelede Endri Çekici'nin yerde kalmasının ardından hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Fırat Aydınus kararını değiştirmedi. Atışı 29. dakikada kullanan Endri Çekici'nin şutunda top üstten auta gitti.37. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında Lobjanidze'nin yaptığı ortada Bolingi'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı çıktı.38. dakikada Atila Turan'ın ceza sahası içinde yaptığı ortada kaleci İrfan Can'ın kalesinde olmadığı pozisyonda Lobjanidze'nin şutunda Titi kaleye giden topu uzaklaştırdı.62. dakikasında Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan topla ceza sahasına giren Nwobodo'nun ortasında müsait durumdaki Halil Akbunar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.66. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Nwobodo'nun şutunda direğe çarpan top auta gitti.67. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Nwobodo'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Cherif Ndiaye, güzel bir hareketle rakibin geçtikten sonra ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda yaptığı güzel bir vuruşla skoru 3-0'a taşıdı.79. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Halil Akbunar'ın sert şutunda kaleci Friedrich topu kornere çeldi.88. dakikada sol kanattan Alper Potuk'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içnde topa iyi yükselen Bolingi'nin kafa vuruşunda kaleci İrfan Can topu kornere uzaklaştırdı.90+2. dakikada MKE Ankaragücü'nde Emre Güral'ın pasıyla ceza sahası sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Borven, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.Gürsel AkselFırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Candaş Elbilİrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 85 Burekovic), Yalçın Kayan (Dk. 85 Kubilay Sönmez), Soner Aydoğdu, Tripic (Dk. 46 Nwobodo), Guilherme (Dk. 90 Efe Binici), Cherif Ndiaye (Dk. 73 Napoleoni)Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Atila Turan (Dk. 67 Emre Güral), Lobjanidze (Dk. 46 Alper Potuk), Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 46 Voca), Lukasik (Dk. 46 Diousse), Paintsil (Dk. 76 Borven), Endri Çekiçi, BolingiDk. 10 ve 67 Cherif Ndiaye, Dk. 62 Halil Akbunar (Göztepe), Dk. 90+2 Borven (MKE Ankaragücü)Dk. 42 Berkan Emir, Dk. 90+1 Kubilay Sönmez (Göztepe), Dk. 42 Kitsiou, Dk. 83 Bolingi (MKE Ankaragücü)