Göztepe akın akın Giresun'a gidiyor

1'inci Lig'de bitime 4 maç kala Süper Lig'e koşan Göztepe, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçı için büyük organizasyona hazırlanıyor.



Küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefleyen sarı-kırmızılılarda binlerce taraftar akın akın Giresun'a gitmeye hazırlanırken, uçak ve otobüs organizayonlarına başlandı. Yönetimin de tam kadro Giresun'da yer alacağı, Göz-Göz'ün Giresun'da şampiyonluk provası yapacağı bildirildi.



Giresunspor'u yenmesi halinde pazar ve pazartesi günü rakiplerinin oynayacağı maçları bekleyecek Göztepe, Çorum FK ve Kocaelispor'un yenilmesi, Sakaryaspor'un da en az berabere kalması halinde Süper Lig'e adını yazdırmayı garantileyecek.



REHAVET UYARISI



Teknik direktör Stanimir Stoilov'un takıma rehavet uyarısında bulunduğu bildirildi. Son 4 maçta sadece 1 galibiyet alabildiklerini öğrencilerine hatırlatan Bulgar çalıştırıcının kesinlikle ciddiyetten taviz vermediği kaydedildi.



Göztepe'de sezonu kapatan kaptan sol bek İsmail Köybaşı ve tedavisi süren orta saha Doğan Erdoğan'ın Giresunspor'a karşı forma giyemeyeceği, iyileşen Ahmed Ildız'ın ise görev verilmesi durumnda sahadaki yerini alabileceği belirtildi. İzmir ekibi sezonun ilk yarısında Giresunspor'u Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçta 3-0 yenmeyi başarmıştı.





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