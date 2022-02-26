Göztepe, 3 eksikle Giresunspor karşısında

Göztepe, Süper Lig'de 27 Şubat Pazar günü Giresunspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
Abone Ol
Göztepe, 3 eksikle Giresunspor karşısında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2022 15:47
Spor Toto Süper Lig'deki son 3 maçından puan çıkaramayan Göztepe, 27. hafta mücadelesinde 27 Şubat Pazar günü GZT Giresunspor'a konuk olacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 13.30'da başlayacak GZT Giresunspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

Ligde üst üste 4 maçını kazandıktan sonra art arda 3 müsabakada sahadan yenilgiyle ayrılan 27 puana sahip Göztepe, düşme hattındaki GZT Giresunspor'un 1 puan önünde yer alıyor.

Göztepe'de cezalı Adis Jahovic 27 Şubat Pazar günü forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic ile Dzenan Burekovic'in de sakatlıkları bulunuyor.

Ligin ilk devresinde konuk olduğu Göztepe'yi 1-0 yenen GZT Giresunspor, 1976-1977 sezonundan sonra döndüğü Süper Lig'de 25 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.