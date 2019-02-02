nda kazanan, 5-0'lık skorla Chelsea oldu.'in 25. haftasındaki mücadele, Stamford Bridge'de oynandı.Chelsea'ye galibiyeti getiren goller 16. ve 69. dakikalarda yeni transfer Higuain, 45 ve 66'da Hazard ile 86'da David Luiz'den geldi.Chelsea 2 maçlık yenilginin ardından kazandı ve puanını 50 yaptı. Ligin dibindeki Huddersfield ise 11 puanda kaldı.Premier Lig'in 26. haftasında Chelsea deplasmanda Manchester City ile karşılaşacakken, Huddersfield evinde Arsenal'i konuk edecek.