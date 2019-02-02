Chelsea - Huddersfield maçında kazanan, 5-0'lık skorla Chelsea oldu. İngiltere Premier Lİg'in 25. haftasındaki mücadele, Stamford Bridge'de oynandı.
Chelsea'ye galibiyeti getiren goller 16. ve 69. dakikalarda yeni transfer Higuain, 45 ve 66'da Hazard ile 86'da David Luiz'den geldi.
Chelsea 2 maçlık yenilginin ardından kazandı ve puanını 50 yaptı. Ligin dibindeki Huddersfield ise 11 puanda kaldı.
Premier Lig'in 26. haftasında Chelsea deplasmanda Manchester City ile karşılaşacakken, Huddersfield evinde Arsenal'i konuk edecek.
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Chelsea'ye galibiyeti getiren goller 16. ve 69. dakikalarda yeni transfer Higuain, 45 ve 66'da Hazard ile 86'da David Luiz'den geldi.
Chelsea 2 maçlık yenilginin ardından kazandı ve puanını 50 yaptı. Ligin dibindeki Huddersfield ise 11 puanda kaldı.
Premier Lig'in 26. haftasında Chelsea deplasmanda Manchester City ile karşılaşacakken, Huddersfield evinde Arsenal'i konuk edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın