  •  
    ''Biz Kagawa'yı istedik, Beşiktaş uçak gönderdi''
  •  
    "Bir transfer istemiştim sadece Süper Lig'den..."
  •  
    Fatih Terim'in veto ettiği 7 transfer ortaya çıktı!..
  •  
    "Fenerbahçe bu sene UEFA Kupası'nı alabilir"
  •  
    İşte sözleşme gerçeği! TFF'de neden hala yok?

Gonzalo Higuain Chelsea'de hesabı açtı!

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Chelsea, evinde Huddersfield'ı 5-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Gonzalo Higuain Chelsea'de hesabı açtı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2019 19:59
Chelsea - Huddersfield maçında kazanan, 5-0'lık skorla Chelsea oldu. İngiltere Premier Lİg'in 25. haftasındaki mücadele, Stamford Bridge'de oynandı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren goller 16. ve 69. dakikalarda yeni transfer Higuain, 45 ve 66'da Hazard ile 86'da David Luiz'den geldi.

Chelsea 2 maçlık yenilginin ardından kazandı ve puanını 50 yaptı. Ligin dibindeki Huddersfield ise 11 puanda kaldı.

Premier Lig'in 26. haftasında Chelsea deplasmanda Manchester City ile karşılaşacakken, Huddersfield evinde Arsenal'i konuk edecek.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için