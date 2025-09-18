17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-2
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-0
17 Eylül
Ajax-Inter
0-2
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
3-1
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
3-2
17 Eylül
PSG-Atalanta
4-0
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
2-2
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-2
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
3-2
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
2-0

Gol düellosunda kazanan Liverpool!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Liverpool, Atletico Madrid'i 3-2 mağlup etti.

calendar 18 Eylül 2025 00:14 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 00:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Gol düellosunda kazanan Liverpool!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın iki rakibi Liverpool ile Atletico Madrid karşılaştı. İngiltere'de Anfiled Road'da oynanan maçta kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi Liverpool oldu.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Andrew Robertson, 6. dakikada Muhammed Salah ve 90. dakikada Virgil van Dijk kaydetti.

Atletico Madrid'in golleri 45 ve 81. dakikada Marcos Llorente'den geldi.


Muhammed Salah, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir İngiliz kulübü adına bir maçın ilk 6 dakikasında hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu oldu.

Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlayan Liverpool, bir sonraki hafta Galatasaray'a (30 Eylül) konuk olacak. Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.