Gol düellosunda kazanan Liverpool!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın iki rakibi Liverpool ile Atletico Madrid karşılaştı. İngiltere'de Anfiled Road'da oynanan maçta kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi Liverpool oldu.Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Andrew Robertson, 6. dakikada Muhammed Salah ve 90. dakikada Virgil van Dijk kaydetti.Atletico Madrid'in golleri 45 ve 81. dakikada Marcos Llorente'den geldi.Muhammed Salah, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir İngiliz kulübü adına bir maçın ilk 6 dakikasında hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu oldu.Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlayan Liverpool, bir sonraki hafta Galatasaray'a (30 Eylül) konuk olacak. Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.