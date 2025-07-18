Gökhan Gül resmen Al Akhoud'da!

Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Akhdoud, orta saha Gökhan Gül'ü transfer ettiğini ve kendisiyle 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kasımpaşa ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 25 maçta 2 gol - 3 asistlik performans sergiledi.
Kasımpaşa ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 25 maçta 2 gol - 3 asistlik performans sergiledi.
𝑻𝒉𝒆 𝒍𝒊𝒐𝒏 𝒊𝒔 𝒓𝒆𝒂𝒅𝒚 𝒕𝒐 𝒓𝒐𝒂𝒓
𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒕𝒐 𝑨𝒍 𝑨𝒌𝒉𝒅𝒐𝒖𝒅 ✍🏻#ميركاتو_الاخدود pic.twitter.com/GAdaC0pz3v
— نادي الأخدود السعودي (@ALAKHDOUD) July 17, 2025