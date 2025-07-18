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Gökhan Gül resmen Al Akhoud'da!

Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Akhdoud, son olarak Kasımpaşa'da forma giyen Gökhan Gül'ü kadrosuna kattı.

calendar 18 Temmuz 2025 11:17
Gökhan Gül resmen Al Akhoud'da!
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Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Akhdoud, orta saha Gökhan Gül'ü transfer ettiğini ve kendisiyle 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kasımpaşa ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 25 maçta 2 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

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