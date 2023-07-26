Gökdeniz Karadeniz'den forma hediyesi

Eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz, 10 yıl formasını giydiği Rubin Kazan'ın pilot takımı Rubin-2'nin teknik direktörü olmuştu.



Tataristan lideri Minnikhanov ile Akbars Stadı'nı ziyaret eden Senegal lideri Sall'ı Rubin'in efsane futbolcusu ve bu yıl Rubin-2'nin teknik direktörlüğünü yapan Gökdeniz Karadeniz karşıladı. Karadeniz, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'a Rubin Kazan kulübünün formasını hediye etti.



Tataristan lideri Rüstem Minnikhanov ile birlikte Kazan'da bir dizi spor altyapı tesisini ziyaret eden Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall forma için Gökdeniz Karadeniz'e teşekkür ederken, bir süre sahada top da oynandı.



