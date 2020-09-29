Giuliano ayrılığını resmen açıkladı!

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da top koşturan Giualiano, takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.



Ayrılığını twitter'dan duyuran Brezilyalı yıldız, takımdan ayrılma nedenini açıklamadı.



Giuliano'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:



"Birlikte geçirdiğimiz 2 yılda yaşadığımız birçok duygu için Al Nassr taraftarlarına teşekkür ediyorum. Lig ile Süper Kupa'yı kazandık ve bu harikaydı! Şu anda nedenlerle bugün Al Nassr'dan ayrılıyorum. Kariyerimin bir parçası olan Al Nassr'a kulüp tarihinin bir parçası olma fırsatını sundukları için minnettarım. Takım arkadaşlarıma her şey için teşekkür eder, başarılar dilerim."



