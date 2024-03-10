Girona şampiyonluk umutlarını sürdürdü

İspanya LaLiga karşılaşmasında Girona ağırladığı Osasuna'yı 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Girona şampiyonluk umutlarını sürdürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mart 2024 00:58
LaLiga 28. hafta karşılaşmasında Girona konuk ettiği Osasuna'yı 2-0 mağlup etti.

Girona'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Portu ve 86. dakikada Savio kaybetti.

Girona bu galibiyetle puanını 62'ye çıkartırken, Osasuna ise 36 puanda kaldı.

Girona bir sonraki karşılaşmasında Getafe deplasmanına giderken, Osasuna sahasında Real Madrid'i konuk edecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery