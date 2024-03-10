LaLiga 28. hafta karşılaşmasında Girona konuk ettiği Osasuna'yı 2-0 mağlup etti.



Girona'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Portu ve 86. dakikada Savio kaybetti.



Girona bu galibiyetle puanını 62'ye çıkartırken, Osasuna ise 36 puanda kaldı.



Girona bir sonraki karşılaşmasında Getafe deplasmanına giderken, Osasuna sahasında Real Madrid'i konuk edecek.





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