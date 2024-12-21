Girona sahasında üç puanı üç golle aldı

İspanya La Liga'nın 18. hafta maçında Girona, Real Valladolid'i konuk etti. Estadi Municipal de Montilivi Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.



Girona'ya galibiyeti getiren golleri 31'de David Lopez, 39'da Abel Ruiz ve 81'de Arnaut Danjuma kaydetti.



Girona, bu galibiyetin ardından puanını 25 yaptı. Real Valladolid, 12 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki hafta maçında Girona, Alaves deplasmanına gidecek. Real Valladolid, Real Betis'i konuk edecek.