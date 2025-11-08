Girona evinde nefes aldı!

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Girona, Alaves'i konuk etti.



Municipal de Montilivi'de oynanan maçı Girona 1-0 kazandı.



Ev sahibe ekibe galibiyeti getiren golü, 16. dakikada Viktor Tsygankov kaydetti.



Bu sonuçla birlikte ligde 2. galibiyetini alan Girona, 10 puana ulaştı ve 16. sıraya yerleşti. 15 puanda kalan Alaves ise 8. sırada konumlandı.



La Liga'nın 13. haftasında Girona, deplasmanda Real Betis ile karşılaşacak. Alaves ise Celta Vigo'yu konuk edecek.







