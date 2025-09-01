La Liga ekiplerinden Girona, Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic için harekete geçti.



İspanyol kulübünün, Hırvat file bekçisinin transferi için sarı-lacivertli kulüple anlaştı.



Girona, 28 yaşındaki Livakovic'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak. İki kulüp, Livakovic'in 2,5 milyon euroluk maaşını yarı yarıya ödeyecek.



PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ



Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Livakovic'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



