Girona, Dominik Livakovic için anlaştı

İspanya La Liga ekibi Girona, Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in transferinde sona geldi.

calendar 01 Eylül 2025 23:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
La Liga ekiplerinden Girona, Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic için harekete geçti.

İspanyol kulübünün, Hırvat file bekçisinin transferi için sarı-lacivertli kulüple anlaştı.

Girona, 28 yaşındaki Livakovic'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak. İki kulüp, Livakovic'in 2,5 milyon euroluk maaşını yarı yarıya ödeyecek.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ 

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Livakovic'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

