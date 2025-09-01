La Liga ekiplerinden Girona, Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic için harekete geçti.
İspanyol kulübünün, Hırvat file bekçisinin transferi için sarı-lacivertli kulüple anlaştı.
Girona, 28 yaşındaki Livakovic'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak. İki kulüp, Livakovic'in 2,5 milyon euroluk maaşını yarı yarıya ödeyecek.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Livakovic'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Fenerbahçe
