Girona'dan Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyet!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Girona, konuk ettiği Slovan Bratislava'yı 2-0 mağlup etti ve turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Girona'dan Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyet!
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23 Ekim 2024 00:01
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Girona, Slovan Bratislava'yı konuk etti.

Estadi Municipal de Montilivi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı ve turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

Girona'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Miguel Gutierrez ve 73. dakikada Juanpe Ramirez kaydetti. 

Öte yandan Girona'da Cristhian Stuani, 88. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Bu sonuçla birlikte Girona 3 puana ulaştı. Slovan Bratislava'nın ise puanı bulunmuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Girona, PSV'ye konuk olacak. Slovan Bratislava ise Dinamo Zagreb'i ağırlayacak.
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