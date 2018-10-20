  •  
    Bugün size bir sürpriz;
    5 maçtan 1'i F.Bahçe!..
  •  
    Beşiktaş'ın en büyük sorununa yeni çözüm!..
  •  
    "Galatasaray'ın sol beki tam 3.Lig seviyesinde.."
  •  
    Ve FIFA resmen açıkladı; 20 kişiden 1 Cengiz oldu
  •  
    Ocak'ta Türkiye'ye veda edecek olan 11 futbolcu

Giresunspor'dan, İstanbul'daki Giresunlulara mesaj var

Spor Toto 1. Lig'de 21 Ekim Pazar günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Giresunspor'dan, İstanbul'daki Giresunlulara mesaj var
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ekim 2018 13:04
Spor Toto 1. Lig'de 21 Ekm Pazar günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, mevcut konumlarını korumak için deplasmandan 3 puan almayı hedeflediklerini söyledi.

Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, yeni teknik direktörleri Hüseyin Kalpar ile milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini belirtti.

Çıkış yakalamak istediklerini aktaran Kazancıoğlu, "İstanbulspor karşılaşması zor olacak, kazanmak istiyoruz ve kazanacak güçteyiz. İstanbul deplasmanında puan kaybetmemek önemli. Mevcut konumumuzu korumak adına deplasmandan 3 puan almayı hedefliyoruz." dedi.

Kazancıoğlu, deplasmanda taraftarların takıma destek vereceğine inandığını belirterek, "Oradaki hemşehrilerimiz bizi yalnız bırakmayacaklardır. Yeni teknik direktörümüz Hüseyin Kalpar ile ilk galibiyetimizi alarak yeniden iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İnşallah iyi bir sonuçla Giresun'a döneriz. Yeni bir başlangıç, moral ve motivasyon için bu önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Giresunspor, 9. haftanın ilk maçında dün Denizlispor'un Afjet Afyonspor'u 3-0 yenmesinin ardından 13 puanla 6. sırada bulunuyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için