Spor Toto 1. Lig'de 21 Ekm Pazar günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Giresunspor'un asbaşkanı Mehmet Kazancıoğlu, mevcut konumlarını korumak için deplasmandan 3 puan almayı hedeflediklerini söyledi.
Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, yeni teknik direktörleri Hüseyin Kalpar ile milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini belirtti.
Çıkış yakalamak istediklerini aktaran Kazancıoğlu, "İstanbulspor karşılaşması zor olacak, kazanmak istiyoruz ve kazanacak güçteyiz. İstanbul deplasmanında puan kaybetmemek önemli. Mevcut konumumuzu korumak adına deplasmandan 3 puan almayı hedefliyoruz." dedi.
Kazancıoğlu, deplasmanda taraftarların takıma destek vereceğine inandığını belirterek, "Oradaki hemşehrilerimiz bizi yalnız bırakmayacaklardır. Yeni teknik direktörümüz Hüseyin Kalpar ile ilk galibiyetimizi alarak yeniden iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İnşallah iyi bir sonuçla Giresun'a döneriz. Yeni bir başlangıç, moral ve motivasyon için bu önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Giresunspor, 9. haftanın ilk maçında dün Denizlispor'un Afjet Afyonspor'u 3-0 yenmesinin ardından 13 puanla 6. sırada bulunuyor.
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Kazancıoğlu, yaptığı açıklamada, yeni teknik direktörleri Hüseyin Kalpar ile milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini belirtti.
Çıkış yakalamak istediklerini aktaran Kazancıoğlu, "İstanbulspor karşılaşması zor olacak, kazanmak istiyoruz ve kazanacak güçteyiz. İstanbul deplasmanında puan kaybetmemek önemli. Mevcut konumumuzu korumak adına deplasmandan 3 puan almayı hedefliyoruz." dedi.
Kazancıoğlu, deplasmanda taraftarların takıma destek vereceğine inandığını belirterek, "Oradaki hemşehrilerimiz bizi yalnız bırakmayacaklardır. Yeni teknik direktörümüz Hüseyin Kalpar ile ilk galibiyetimizi alarak yeniden iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İnşallah iyi bir sonuçla Giresun'a döneriz. Yeni bir başlangıç, moral ve motivasyon için bu önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Giresunspor, 9. haftanın ilk maçında dün Denizlispor'un Afjet Afyonspor'u 3-0 yenmesinin ardından 13 puanla 6. sırada bulunuyor.
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