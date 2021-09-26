Giresunspor

Giresunspor

Giresunspor

Giresunspor

Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Hakan Keleş'in takımı Giresunspor ile Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Kayserispor kozlarını paylaştı.Çotanak Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Konuk takım Kayserispor, 17. dakikada Joseph Attamah'ın golüyle öne geçerken, 21. dakikada Fousseni Diabate bu gole yanıt verdi.Her iki takım da rakip kalede etkili ataklar geliştiremezken, oyuna baskınlığını koyan taraf Giresunspor oldu. Hücum anlamında beklenen etkiyi yaratamayan Giresunspor, kaleci Lung'u da geçemeyince 1 puana razı oldu.Alınan bu sonucun ardından Giresunspor puanını 2 yaparken, Kayserispor ise 11 puana yükseldi.Ligin bir sonraki haftasında Giresunspor, Göztepe deplasmanına gidecek. Kayserispor ise sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.6. dakikada Zeki Yavru sol kanattan getirdiği topta ceza sahasının ön tarafında pasını Filavio'ya aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda top üst direğin hemen üzerinden auta gitti.14. dakikada Sergio'nun ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Doukara'nın vuruşunda direğe çarparak auta gitti.17. dakikada Mehsah'ın kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde boş durumda bulunan Attamah topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. 0-121. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasına verdiği pasta Diabete topla buluştu. Bu oyuncu boş pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci Lung'un bakışları arasında ağlara gitti. 1-126. dakikada Süleymanov'un ara pasında ceza sahasına giren Doukara, topu arka direkte bulunan Diabete ile buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.45. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortaladığı ortada Traore topa gelişine vurdu. Topu kaleci Lung köşeden güçlükle kornere çeldi.46. dakikada Sergio ceza sahası içerisindeki Süleymanov'a topu aktardı. Kaleci Lung ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.49. dakikada Traore'nin defansın arkasına attığı topla Sergio buluştu. Kaleci Lung ile karşı karşıya kalan Sergio'nun vuruşunda top ağlara gitti. Ancak gol, VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.60. dakikada Sergio'nun ortasında boş pozisyondaki Diabate'nin yaptığı vuruşta top yandan az farkla auta gitti.78. dakikada Fernandes'in serbest vuruşta yaptığı ortada, topa ceza sahası içerisinde Onur Bulut'un kafa ile vurdu. Top az farkla auta gitti.86. dakikada Hayrullah Bilazer'in ceza sahasına ortasında Balde kafasıyla topu Sankhare'ye indirdi. Bu oyuncunun gelişine vurduğu topu kaleci Lung kornere çeldi.89. dakikada GZT'un kontra atağında Diabete çaprazda bulunan Emre Taşdemir'e topu aktardı. Emre Taşdemir'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.Çotanak Spor KompleksiAtilla Karaoğlan, Esat Sancaktar, Murat AltanOkan Kocuk, Diarra, Zeki Yavru (Dk. 84 Hayrullah Bilazer), Aziz Behich (Dk. 75 Emre Taşdemir), Perez, Traore (Dk. 84 Sankhare), Diabate, Sergio, Flavio, Süleymanov (Dk. 75 Umut Nayir) , Doukara (Dk. 29 Balde)Lung, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini (Dk. 75 Karahan Yasir Subaşı), Carole, İbrahim Akdağ, Attamah (Dk. 46 Fernandes), Emrah Başsan (Dk. 75 Mane), Cardoso (Dk. 55 Uğur Demirok), Thiam, MensahDk. 21 Diabete (GTZ), Dk. 17 Attamah (Yukatel Kayserispor)Dk. 31 Zeki Yavru, Dk. 39 Aziz Behich, Dk. 85 Hayrullah Bilazer (GZT), Dk. 83 Thiam, Dk. 90+4 Mane (Yukatel Kayserispor)