49 - Adana Demir

49 - Altınordu

47 - İstanbulspor

Stat: Samsun 19 Mayıs



Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Yıldırım, Özcan Sultanoğlu



Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Veli Çetin, Savicevic (Dk. 76 Oğuz Gürbulak), Hamroun (Dk. 64 İlyas Kubilay Yavuz), Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Mücahit Albayrak), Djedje, Yasin Öztekin (Dk. 84 Burak Çalık), Kerem Can Akyüz, Erkam Reşmen, Coureur (Dk. 84 Guido Koçer)



GZT Giresunspor: Tolgahan Acar, Diarra, Hüsamettin Tut (Dk. 84 Kerem Kalafat), Mehmet Taş, Eren Tozlu, Nalepa (Dk. 71 Erol Can Akdağ), Balde, Sergen Piçinciol (Dk. 90 Traore), Hayrullah Bilazer, Uzodimma (Dk. 90 Milinkovic) Caner Hüseyin Bağ



Goller: Dk. 90+1 ve 90+5 Traore (GZT Giresunspor)



Kırmızı kartlar: Dk. 72 Kerem Can Akyüz, Dk. 79 İlyas Kubilay Yavuz, (Yılport Samsunspor)



Sarı kartlar: Dk. 54 Caner Arıcı (Yılport Samsunspor), Dk. 90+4 Erol Can Akdağ (GZT Giresunspor)