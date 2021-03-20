1. LİG'DE PUAN DURUMU



56 - Giresunspor

51 - Samsunspor

50 - Altay

49 - Adana Demir

49 - Altınordu

47 - İstanbulspor

Stat: Samsun 19 Mayıs



Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Yıldırım, Özcan Sultanoğlu



Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Veli Çetin, Savicevic (Dk. 76 Oğuz Gürbulak), Hamroun (Dk. 64 İlyas Kubilay Yavuz), Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Mücahit Albayrak), Djedje, Yasin Öztekin (Dk. 84 Burak Çalık), Kerem Can Akyüz, Erkam Reşmen, Coureur (Dk. 84 Guido Koçer)



GZT Giresunspor: Tolgahan Acar, Diarra, Hüsamettin Tut (Dk. 84 Kerem Kalafat), Mehmet Taş, Eren Tozlu, Nalepa (Dk. 71 Erol Can Akdağ), Balde, Sergen Piçinciol (Dk. 90 Traore), Hayrullah Bilazer, Uzodimma (Dk. 90 Milinkovic) Caner Hüseyin Bağ



Goller: Dk. 90+1 ve 90+5 Traore (GZT Giresunspor)



Kırmızı kartlar: Dk. 72 Kerem Can Akyüz, Dk. 79 İlyas Kubilay Yavuz, (Yılport Samsunspor)



Sarı kartlar: Dk. 54 Caner Arıcı (Yılport Samsunspor), Dk. 90+4 Erol Can Akdağ (GZT Giresunspor)





TFF 1. Lig'in 27. haftasında ligin zirvesindeki iki takımdan Samsunspor, evinde Giresunspor'u konuk etti. Samsun 19 Mayis Stadyumu'nda oynanan maçı Giresunspor, uzatmalarda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.Samsunspor'da 72. dakikada Kerem Can ve 79. dakikada İlyas kırmızı kart gördü ve ev sahibi ekip mücadeleyi 9 kişi tamamladı. Samsunspor, geçtiğimiz hafta da Altınordu karşısında mücadeleyi 9 kişi bitirmişti. Giresunspor'a galibiyeti getiren goller, 90+1. ve 90+7. dakikalarda Traore'den geldi.Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Giresunspor, 56 puanla ligde liderliğini sürdürdü. 4 maçtır kazanamayan ve bu süreçte 3 puan alan Samsunspor ise 51 puanla 2. sırada yer aldı.TFF 1. Lig'in 28. haftasında Giresunspor evinde İstanbulspor'u konuk edecekken, Samsunspor ise Tuzlaspor deplasmanına gidecek.