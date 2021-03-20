TFF 1. Lig'in 27. haftasında ligin zirvesindeki iki takımdan Samsunspor, evinde Giresunspor'u konuk etti. Samsun 19 Mayis Stadyumu'nda oynanan maçı Giresunspor, uzatmalarda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.
Samsunspor'da 72. dakikada Kerem Can ve 79. dakikada İlyas kırmızı kart gördü ve ev sahibi ekip mücadeleyi 9 kişi tamamladı. Samsunspor, geçtiğimiz hafta da Altınordu karşısında mücadeleyi 9 kişi bitirmişti. Giresunspor'a galibiyeti getiren goller, 90+1. ve 90+7. dakikalarda Traore'den geldi.
Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Giresunspor, 56 puanla ligde liderliğini sürdürdü. 4 maçtır kazanamayan ve bu süreçte 3 puan alan Samsunspor ise 51 puanla 2. sırada yer aldı.
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Giresunspor evinde İstanbulspor'u konuk edecekken, Samsunspor ise Tuzlaspor deplasmanına gidecek.
Samsunspor'da 72. dakikada Kerem Can ve 79. dakikada İlyas kırmızı kart gördü ve ev sahibi ekip mücadeleyi 9 kişi tamamladı. Samsunspor, geçtiğimiz hafta da Altınordu karşısında mücadeleyi 9 kişi bitirmişti. Giresunspor'a galibiyeti getiren goller, 90+1. ve 90+7. dakikalarda Traore'den geldi.
Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Giresunspor, 56 puanla ligde liderliğini sürdürdü. 4 maçtır kazanamayan ve bu süreçte 3 puan alan Samsunspor ise 51 puanla 2. sırada yer aldı.
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Giresunspor evinde İstanbulspor'u konuk edecekken, Samsunspor ise Tuzlaspor deplasmanına gidecek.
1. LİG'DE PUAN DURUMU
56 - Giresunspor
56 - Giresunspor
51 - Samsunspor
50 - Altay
49 - Adana Demir
49 - Altınordu
47 - İstanbulspor
Stat: Samsun 19 Mayıs
Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Yıldırım, Özcan Sultanoğlu
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Veli Çetin, Savicevic (Dk. 76 Oğuz Gürbulak), Hamroun (Dk. 64 İlyas Kubilay Yavuz), Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Mücahit Albayrak), Djedje, Yasin Öztekin (Dk. 84 Burak Çalık), Kerem Can Akyüz, Erkam Reşmen, Coureur (Dk. 84 Guido Koçer)
GZT Giresunspor: Tolgahan Acar, Diarra, Hüsamettin Tut (Dk. 84 Kerem Kalafat), Mehmet Taş, Eren Tozlu, Nalepa (Dk. 71 Erol Can Akdağ), Balde, Sergen Piçinciol (Dk. 90 Traore), Hayrullah Bilazer, Uzodimma (Dk. 90 Milinkovic) Caner Hüseyin Bağ
Goller: Dk. 90+1 ve 90+5 Traore (GZT Giresunspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 72 Kerem Can Akyüz, Dk. 79 İlyas Kubilay Yavuz, (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 54 Caner Arıcı (Yılport Samsunspor), Dk. 90+4 Erol Can Akdağ (GZT Giresunspor)
49 - Altınordu
47 - İstanbulspor
Stat: Samsun 19 Mayıs
Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Yıldırım, Özcan Sultanoğlu
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Veli Çetin, Savicevic (Dk. 76 Oğuz Gürbulak), Hamroun (Dk. 64 İlyas Kubilay Yavuz), Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Mücahit Albayrak), Djedje, Yasin Öztekin (Dk. 84 Burak Çalık), Kerem Can Akyüz, Erkam Reşmen, Coureur (Dk. 84 Guido Koçer)
GZT Giresunspor: Tolgahan Acar, Diarra, Hüsamettin Tut (Dk. 84 Kerem Kalafat), Mehmet Taş, Eren Tozlu, Nalepa (Dk. 71 Erol Can Akdağ), Balde, Sergen Piçinciol (Dk. 90 Traore), Hayrullah Bilazer, Uzodimma (Dk. 90 Milinkovic) Caner Hüseyin Bağ
Goller: Dk. 90+1 ve 90+5 Traore (GZT Giresunspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 72 Kerem Can Akyüz, Dk. 79 İlyas Kubilay Yavuz, (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 54 Caner Arıcı (Yılport Samsunspor), Dk. 90+4 Erol Can Akdağ (GZT Giresunspor)