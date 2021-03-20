Giresunspor, uzatmada Süper Lig için attı

TFF 1. Lig'in zirvesindeki mücadelede Giresunspor, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Lig'e çıkma yolunda kritik bir adım attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Giresunspor, uzatmada Süper Lig için attı
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20 Mart 2021 21:01
TFF 1. Lig'in 27. haftasında ligin zirvesindeki iki takımdan Samsunspor, evinde Giresunspor'u konuk etti. Samsun 19 Mayis Stadyumu'nda oynanan maçı Giresunspor, uzatmalarda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Samsunspor'da 72. dakikada Kerem Can ve 79. dakikada İlyas kırmızı kart gördü ve ev sahibi ekip mücadeleyi 9 kişi tamamladı. Samsunspor, geçtiğimiz hafta da Altınordu karşısında mücadeleyi 9 kişi bitirmişti. Giresunspor'a galibiyeti getiren goller, 90+1. ve 90+7. dakikalarda Traore'den geldi.

Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Giresunspor, 56 puanla ligde liderliğini sürdürdü. 4 maçtır kazanamayan ve bu süreçte 3 puan alan Samsunspor ise 51 puanla 2. sırada yer aldı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Giresunspor evinde İstanbulspor'u konuk edecekken, Samsunspor ise Tuzlaspor deplasmanına gidecek.

1. LİG'DE PUAN DURUMU

56 - Giresunspor
51 - Samsunspor
50 - Altay
49 - Adana Demir
49 - Altınordu
47 - İstanbulspor
 Stat: Samsun 19 Mayıs

Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Yıldırım, Özcan Sultanoğlu

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Veli Çetin, Savicevic (Dk. 76 Oğuz Gürbulak), Hamroun (Dk. 64 İlyas Kubilay Yavuz), Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Mücahit Albayrak), Djedje, Yasin Öztekin (Dk. 84 Burak Çalık), Kerem Can Akyüz, Erkam Reşmen, Coureur (Dk. 84 Guido Koçer)

GZT Giresunspor: Tolgahan Acar, Diarra, Hüsamettin Tut (Dk. 84 Kerem Kalafat), Mehmet Taş, Eren Tozlu, Nalepa (Dk. 71 Erol Can Akdağ), Balde, Sergen Piçinciol (Dk. 90 Traore), Hayrullah Bilazer, Uzodimma (Dk. 90 Milinkovic) Caner Hüseyin Bağ

Goller: Dk. 90+1 ve 90+5 Traore (GZT Giresunspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 72 Kerem Can Akyüz, Dk. 79 İlyas Kubilay Yavuz, (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 54 Caner Arıcı (Yılport Samsunspor), Dk. 90+4 Erol Can Akdağ (GZT Giresunspor)



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