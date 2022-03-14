Giresunspor evinde Gaziantep'i mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Giresunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
Çotanak Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Giresunspor 2-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.
Karşılaşmanın 6. dakikasında Serginho'nun golüyle öne geçen Giresunspor'a 40. dakikada Maxim penaltı golüyle yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda iki takım da gol bulmaya çalışırken 80. dakikada ev sahibi Giresunspor bir kez daha öne geçti. Chiquinho'nun golüyle 2-1'i yakalayan Giresunspor kritik üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Giresunspor üst üste 3. galibiyetini alırken Gaziantep'in galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
Bu sonuçla Giresunspor35 puana yükseldi ve haftayı 16. sırada tamamladı. Gaziantep FK ise 37 puanda kaldı.
Çotanak Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Giresunspor 2-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.
Karşılaşmanın 6. dakikasında Serginho'nun golüyle öne geçen Giresunspor'a 40. dakikada Maxim penaltı golüyle yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda iki takım da gol bulmaya çalışırken 80. dakikada ev sahibi Giresunspor bir kez daha öne geçti. Chiquinho'nun golüyle 2-1'i yakalayan Giresunspor kritik üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
Giresunspor üst üste 3. galibiyetini alırken Gaziantep'in galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
Bu sonuçla Giresunspor35 puana yükseldi ve haftayı 16. sırada tamamladı. Gaziantep FK ise 37 puanda kaldı.