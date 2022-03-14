Giresunspor evinde Gaziantep'i mağlup etti

Süper Lig'in 29. haftasında Giresunspor, sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Giresunspor evinde Gaziantep'i mağlup etti
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14 Mart 2022 22:03
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Giresunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Çotanak Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Giresunspor 2-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Serginho'nun golüyle öne geçen Giresunspor'a 40. dakikada Maxim penaltı golüyle yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da gol bulmaya çalışırken 80. dakikada ev sahibi Giresunspor bir kez daha öne geçti. Chiquinho'nun golüyle 2-1'i yakalayan Giresunspor kritik üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Giresunspor üst üste 3. galibiyetini alırken Gaziantep'in galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Bu sonuçla Giresunspor35 puana yükseldi ve haftayı 16. sırada tamamladı. Gaziantep FK ise 37 puanda kaldı.

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