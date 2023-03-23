Giresunspor'dan birlik çağrısı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak, içinde bulunulan mali sıkıntıları el ele vererek aşma gayreti içinde olduklarını söyledi.



Yazılı bir açıklama yayımlayan Yamak, İstanbul'da bazı belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanlarının katılımıyla toplantı düzenlediklerini belirtti.



Toplantıda, "Giresunspor'un Geleceği için Hedef 2828 Yeni Üye" kampanyasının tanıtıldığını ve kulübe mali destek sağlanması konusunun görüşüldüğünü vurgulayan Yamak, şunları kaydetti:



"Giresunspor, Türkiye ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm Giresunluların ortak değeri, gurur kaynağıdır. Bu değerimizi yaşatmak, çotanak armayı daha iyi yerlere getirmek için hep birlikte hareket ederek tüm Giresunluları, Giresunspor'umuz etrafında bir araya getirmek bizim öncelikli hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz destek ve üyelik toplantımızda, takımımızı sahiplenme ve destek anlamında sergilenen ortak tutum, bizlerin gelecek güzel günlere olan inancını daha da güçlendirmiştir."



Yamak, sağlanan birlikteliğin ve desteğin bir kar topu gibi büyüyerek artacağına inandığının altını çizerek, "Önümüzdeki süreçte benzer etkinlikler ve organizasyonları düzenlemeye, Giresunspor'umuzun sorunlarına çözüm üretmek için ortak paydası Giresunspor olan herkesle birlikte hareket etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Hedefler doğrultusunda Giresunspor'un çıkarlarına uygun adımlar atacaklarını belirten Yamak, şu değerlendirmede bulundu:



"Amacımız kulübümüzün geçtiği sıkıntılı günleri birlik ve beraberlikle bir bütün olarak atlatıp, Giresunspor'un bu ligde kalıcı olmasını sağlamaktır. Çotanak armanın geleceğini teminat altına alacak adımları hep beraber atmalıyızk. Birlik ve beraberlikle Giresunspor'umuzu aydınlık yarınlara çıkaracağız."



Toplantıya katılanlara teşekkür eden Yamak, "Altın Çotanak" üyeliğin 250 bin lira, "Gümüş Çotanak" üyeliğin 100 bin lira, "Bronz Çotanak" üyeliğin 50 bin lira, "Çotanak" üyelik bedelinin ise 10 bin lira olduğunu sözlerine ekledi.





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