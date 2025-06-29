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29 Haziran
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Giresunspor'da yönetim görev dağılımı yapıldı

Girensunspor'da yeniden başkan seçilen Emin Eltuğral'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı.

calendar 29 Haziran 2025 23:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Giresunspor'da yönetim görev dağılımı yapıldı
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Giresunspor'da 28 Haziran 2025 Cumartesi günü Çotanak Spor Kompleksi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Emin Eltuğral yeniden başkan seçilmişti.

Seçimin ardından başkan Emin Eltuğral'ın da katılımıyla gerçekleşen ilk toplantıda yönetim kurulu için görev dağılımı yapıldı.

Giresunspor'da yeni yönetim kurulu şu şekilde:

Emin Eltuğral: Başkan


Halil Demirtaş: 2.Başkan

 

İbrahim Güler: Genel Sekreter

 

Cihan Demir: Başkan Vekili - Muhasip Üye - Futbol Şube Sorumlusu

 

Erol Soydan: Başkan Vekili - Proje Kaynak Geliştirme

 

Şükrü Akkaya: Başkan Yardımcısı - Yurt Dışı İlişkiler Sorumlusu

 

Şevket Kaya: Başkan Yardımcısı

 

Ahu Karaibrahimoğlu: As Başkan - Basın Sözcüsü

 

Hakan Demiral: As Başkan - Taraftar ve Stadyum Güvenliği Sorumlusu

 

Mustafa Uzun: As Başkan - Amatör Branşlar ve Alt Yapı Sorumlusu

 

Muhammet Dinç: Başkan Vekili - Futbol Şube Sorumlusu

 

Osman Topal: Başkan Vekili - Muhasip Üye - Tesis Sorumlusu

 

Tuncer Çimenli: As Başkan - Hukuk ve Tff Sorumlusu

 

Fatih Sakal: As Başkan - Muhasip Üye - Store Sorumlusu

 

Önder Söğünmez: Yönetim Kurulu Üyesi - STK ve Stadyum Sorumlusu

 

Ali Yalsız: Yönetim Kurulu Üyesi - STK Sorumlusu"


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