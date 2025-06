Giresunspor'da yönetim görev dağılımı yapıldı

Giresunspor'da 28 Haziran 2025 Cumartesi günü Çotanak Spor Kompleksi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Emin Eltuğral yeniden başkan seçilmişti.Seçimin ardından başkan Emin Eltuğral'ın da katılımıyla gerçekleşen ilk toplantıda yönetim kurulu için görev dağılımı yapıldı.Giresunspor'da yeni yönetim kurulu şu şekilde:Emin Eltuğral: BaşkanHalil Demirtaş: 2.Başkanİbrahim Güler: Genel SekreterCihan Demir: Başkan Vekili - Muhasip Üye - Futbol Şube SorumlusuErol Soydan: Başkan Vekili - Proje Kaynak GeliştirmeŞükrü Akkaya: Başkan Yardımcısı - Yurt Dışı İlişkiler SorumlusuŞevket Kaya: Başkan YardımcısıAhu Karaibrahimoğlu: As Başkan - Basın SözcüsüHakan Demiral: As Başkan - Taraftar ve Stadyum Güvenliği SorumlusuMustafa Uzun: As Başkan - Amatör Branşlar ve Alt Yapı SorumlusuMuhammet Dinç: Başkan Vekili - Futbol Şube SorumlusuOsman Topal: Başkan Vekili - Muhasip Üye - Tesis SorumlusuTuncer Çimenli: As Başkan - Hukuk ve Tff SorumlusuFatih Sakal: As Başkan - Muhasip Üye - Store SorumlusuÖnder Söğünmez: Yönetim Kurulu Üyesi - STK ve Stadyum SorumlusuAli Yalsız: Yönetim Kurulu Üyesi - STK Sorumlusu"