Giresunspor'da yeni yönetim kurulu görev dağılımı yaptı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da, Nahid Ramazan Yamak başkanlığındaki yeni yönetim, görev dağılımı yaptı.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 Şubat'ta gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul sonrasında Yamak başkanlığındaki yeni yönetim kurulu üyeleri bir araya geldi.



Toplantının ardından yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluşturuldu:



İkinci başkan: Gökalp Kasapoğlu



Başkan vekilleri: Volkan Dudu (STK'lerden sorumlu), Ferhat Karademir (futbol şube sorumlusu), İbrahim İnaç (stadyum, tesisler, proje ve kaynak geliştirme), Gürkan Temür (proje ve kaynak geliştirme)



Asbaşkan ve muhasip üye: Abdüsselam Çağırıcı



Basın sözcüsü: Emrullah Ekiz



Yönetim kurulu üyeleri: Serkan Erdoğan (taraftarlardan sorumlu, üyelik geliştirme), Ersin Sarıkaya (genel sekreter), Battal Gazi Özdemir (altyapı sorumlusu), Erdinç Hıdımoğlu, Osman Topal, Mustafa Bulut, Kenan Şahin ve İlhami Arslan









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ