Giresunspor'da gündem Bajic

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde tüm hızıyla sürdüren Giresunspor'da golcü transferi mutlu sona yakın.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; daha önce kadrosunu Bursaspor'dan Vefa Temel, Bandırmaspor'dan Doğan Can Davas gibi potansiyel isimlerle güçlendiren; Murat Cem Akpınar, Varol Taşar, Merthan Kurt ve Alper Uludağ ile de el sıkışan Çotanaklar, 28 yaşındaki golcü oyuncu Rijad Bajic'le de söz kesti.



Başarılı oyuncunun menaceriyle dün yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Udinese'den kiralık olarak gittiği Brescia'nın da takımda tutmak istediği Bajic, tercihini Giresunspor'dan yana kullandı.



5.5 milyon euro'ya gitmişti



Yarın İstanbul'da imzaların atılacağı ifade edilirken, Riad Bajic'in de törenden sonra takımın Erzurum'da devam eden yeni sezon öncesi hazırlıklarına katılacağı bildirildi. Hakan Keleş'in takımında görmeyi çok istediği Boşnak golcü, Konyaspor 'da attığı 17 golün ardından Udinese'ye 5.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.





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