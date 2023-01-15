Giresunspor: "3 puan alamadığımız için üzgünüz"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un asbaşkanı Ercan Ayhan, açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor: '3 puan alamadığımız için üzgünüz'
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15 Ocak 2023 16:26
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un asbaşkanı Ercan Ayhan, Fraport TAV Antalyaspor karşısında galip gelememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Ayhan, AA muhabirine, dün deplasmanda ilk yarının son maçında rakipleri Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldıklarını anımsattı.

Antalya deplasmanında son dakikalarda galip gelebilecek pozisyonları yakaladıklarını belirten Ayhan, "Şanssızlık nedeniyle bunları değerlendiremedik. Antalyaspor karşısında çok istememize, sonuna kadar mücadele etmemize rağmen 3 puan elde edemediğimiz için üzgünüz. Yine de bir puan deplasmanda iyidir." dedi.

Ayhan, ligin ikinci yarısında daha iyi sonuçlar almayı, sezonu ilk 10 takım arasında tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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