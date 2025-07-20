Giresun Offroad Yarışı, Bulancak'ta yapıldı

Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 3'üncü ayağı, Giresun Offroad Spor Kulübü tarafından 18-20 Temmuz tarihleri arasında 26 araç ve 52 sporcu katılımıyla düzenlendi.İlk gün İnece Köyü'ndeki mukavemet etabı, ikinci gün ise Pazarsuyu Mevkii'nde oluşturulan seyirci etabında gerçekleşen mücadele sonunda, otomobil klasmanında Ebubekir Uysal-Ali Seyda Kıvrak ekibi birinciliği elde etti. İkinciliği Yakup Çimiç-Adem Paç kazanırken, Mustafa Gül-Serhat Dursun Akdemir de üçüncü sırada finişe ulaştılar. SSV klasmanında ise Salih Çarpışantürk-Mehmet Arda Demirkan, Ankara'nın ardından bir kez podyumun en üst basamağına çıkarken, Eren Alver-Onur Sırımoğlu ikinci ve Adem Kalyon-Meryem Betül Kalyon üçüncü olarak Giresun'dan ayrıldılar.Otomobil Sınıf 4'te Ebubekir Uysal-Ali Seyda Kıvrak, Sınıf 3'te Yakup Çimim-Adem Paç ve Sınıf 2'de Gözde Dila Bayık-Serkan Bayık birincilikleri paylaştılar. Yarışa katılan kadın copilot klasmanında da Meryem Betül Kalyon birinciliği, Özge Sülün ikinciliği ve Gülten Toprak da üçüncülüğü elde eden isimler oldular.