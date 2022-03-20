Giray Bulak'tan hakem kararlarına sitem

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Bursaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, maça iyi başladıklarını söyledi.



Bunları değerlendiremediklerini vurgulayan Bulak, şunları kaydetti:



"Çok gol pozisyonuna girdiğimiz bir maçı mağlup kapattık. Hep böyle oluyor. Çok pozisyon buluyoruz, rakibe az pozisyon veriyoruz ama bir pozisyon gelip sizi buluyor. Bizim puanımız az olabilir, ligin altında olabiliriz ama herkes bu işten ekmek kazanıyor. Topun üstüne basan oyuncuya faul verilir mi? Gole giden oyuncu durdurulursa faul verilmez mi? Sorun yukarıda 13 hakem arkadaşın görevine son vermek değil. Aşağıdan gelen hakemler var. Sorun oradan kaynaklıyor. İşte fırsat önünüze çıktı. 13 arkadaşınız yok. Onların yerini alın. Bunu demek istiyorlar size. Azıcık baskı görüyorlar, değişiyorlar. Kaybetmek önemli değil, değerli olmak önemli. Bunu yaptığımız için değersiz oluyor. 3-4 farkla içeri gireceğimiz devreye 1 farkla giriyoruz. Oynama, dur, kaybet, hazır ola geç, evine dön biz de öyle yapıyoruz."









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