Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst dev derbinin taktiğini belirledi.



TOP KAYIPLARI



Deneyimli teknik adamın hafta boyunca Galatasaray'ın yaptığı top kayıpları üzerinde durduğu ve bunları oyuncularına izlettirdiği öğrenildi.



GIO, PRES İSTEDİ



Sarı kırmızılı takımın Avrupa'da (352 kez) en çok top kaybı yapan, ligde de bu alanda 980 kez ile 2. sırada olduğunu oyuncularına hatırlatan Gio'nun bu top kayıplarını fırsata çevirmek istediği ve oyuncularından özellikle rakibin birinci bölgesinde pres yapmalarını istediği belirlendi.



49 yaşındaki teknik adamın burada kapılacak toplarla sonuca gitmeyi düşündüğü ifade ediliyor.



Hollandalı hoca bu stratejisiyle hem ezeli rakibini yenerek namağlup unvanını devam ettiren tek takım olmayı, hem de zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.







