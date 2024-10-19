Beşiktaş'ta zorlu maç takvimi öncesinde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst takımın sezon başındaki ritmini yakalaması için uğraşıyor.



TERAPİ ZAMANI



Hollandalı teknik adam bunun için özel görüşmeler gerçekleştirdiği oyuncularına terapi uyguluyor. Seanslara dahil olanlardan biri de Rafa Silva... Portekizli yıldız sezon başındaki müthiş futbolunu haftalardır gösteremiyor. Lig ve Avrupa'da çıkılan son yedi maçta skora gol ya da asist katkısı sağlayamayan 31 yaşındaki oyuncunun kendine gelmesi için sabırsızlanılıyor.



SAĞDA ETKİSİZDİ



Giovanni van Bronckhorst, artık pozisyonunu değiştirmeme garantisini verdiği oyuncusuna, "Sahada yıldızlaşan Rafa Silva'ya takımın ihtiyacı var" dedi. İki puan bırakılan Gaziantep deplasmanına sağ kanatta başlayan ve uzun süre bu bölgede etkisiz bir oyun ortaya koyan Rafa Silva, Konyaspor maçında oynamaktan en çok keyif aldığı forvet arkası pozisyonunda görev yapacak. Ayrıca Portekizli yıldızın idmanlarda oldukça hırslı ve istekli olduğu da gelen bilgiler arasında.



