Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, Kanada'da Yılın Sporcusu seçildi.



2005 yılında Steve Nash'ten sonra bu onura nail olan ikinci basketbolcu olan Gilgeous-Alexander, Kanada'yı küresel sahnede temsil etmekten gurur duyduğunu ifade etti:



"Harika bir çocukluk geçirdim ve bunun bir kısmı da Kanada'nın böyle bir ülke olmasından kaynaklanıyor. Bunun bir parçası olmaktan ve ülkemi gururlandırmaktan dolayı büyük onur duyuyorum."



Gilgeous-Alexander, Kanada milli takımına 2023 FIBA Dünya Kupası'nda tarihi bronz madalya kazandırmış ve yaklaşan Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında ülkesinin yer almasını garantilemişti.



25 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon 30,4 sayı, 5,5 ribaund ve 6,2 asist ortalamalarıyla oynuyor.





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