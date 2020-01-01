Giannis, sonunda konuştu!: "Planım ne olacak bilmiyorum..."

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks ile geleceği hakkında konuştu.



Giannis, İsveçli gazeteci Alexander Nilsson ile yaptığı röportajda organizasyonla geleceği hakkında düşüncelerini aktardı.



2020-21 sezonunda uzatma kontratını imzalamadığı takride sınırsız bir serbest oyuncu olacak olan Greek Freak, şunları söyledi:



"Çok fazla söylenti var. Herkesin bir fikri var. Ama günün sonunda ailem için en iyisi neyse onu yapacağım. Neden Milwaukee'de birkaç yıl kalamayacağımı anlamıyorum. Milwaukee ve ben, ligin en iyi takımlarından biri olarak şampiyonluklar kazanmamız konusunda aynı frekansta olduğumuz sürece, bir sorun yok. Bu yaklaşım değişirse, iyi olmaz.



Olay basit, kazanan biri olmak istiyorum. Para umurumda değil. Ailem gayet iyi durumda ve hem çocuklarıma, hem de torunlarıma bakabilecek durumdayım, bu yüzden şu anda en önemli şey para değil. En önemli şey, kazanmak. Kazanabildiğimiz ve kazanmaya yönelik bir kültür yaratabildiğimiz sürece, her şey iyi olacak."



"(Milwaukee'de kalma konusunda) planımın ne olduğunu bilmiyorum. Onların hangi kararları verdiklerine bağlı. Doğru kararı verirlerse, yıllarca orada kalırım. Vermezlerse, bakacağız. NBA, işe yöneliktir ve her şeye sırasıyla bakıyoruz. Umarım beraber başarılı olabiliriz."



Antetokounmpo, bu ölü sezonda beş yıllığı yaklaşık 221 milyon dolar değerinde bir supermax uzatma kontratı imzalamak için uygun durumda. Bunu geri çevirip önümüzdeki yaz serbest oyuncu döneminde yeni bir takım için ayrılırsa, dört yıllık bir kontratta alabileceği en fazla miktar, 140 milyon dolar olacak.



Arka arkaya MVP ödüllerini kazanmış olan Giannis, Bucks ile tarihi bir normal sezon geçirmiş olsa da, ekibin playofflarda hayal kırıklığı yaratan bir performans göstermesi sonrası, organizasyonun şampiyonluk umutları son bulmuştu.



Milwaukee, Bucks'ın Chris Paul, Victor Oladipo ve Bogdan Bogdanovic için takas yapmakla ilgilenmesiyle, playofflarda daha da ilerlemek için değişiklikler yapmak durumunda olacak.



