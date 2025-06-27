Milwaukee Bucks'ın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo, 2025 yazı yaklaşırken sergileyeceği tutumla merak konusu olmaya devam ediyor.Yıldız oyuncu, Bucks'a şampiyonluk yarışına dönebilecek bir kadro kurma şansı tanımak istiyor.Son üç sezonda playoff'ların ilk turundan öteye gidemeyen Bucks, 2021'deki şampiyonluk sonrası yalnızca 2022 yılında bir seri kazanabildi. Bu düşüşte sakatlıklar ve kadro yetersizlikleri önemli rol oynadı.Bu yaz, Damian Lillard'ın uzun süre sahalardan uzak kalması ve sınırlı takas varlıkları nedeniyle Bucks için ekstra zorlu geçebilir. Ancak Giannis, kulübe yeniden yapılanma şansı tanımakta kararlı.ESPN'in Get Up programında konuşan Shams Charania, "Giannis Antetokounmpo Milwaukee'de 12. sezonunu geçirdi. Draft Combine ve kura haftasında da aktardığım gibi, Milwaukee dışındaki olası daha iyi uyumları değerlendirmeye açık. Bu yalnızca bir ön araştırma süreci, hem kendisi hem de çevresi bunu yürütüyor." şeklinde konuştu.Charania, Giannis'in Bucks ile olan bağlarına hala değer verdiğini ve takımın serbest oyuncu dönemindeki adımlarını görmek istediğini belirtti.Milwaukee'nin bu yaz Bobby Portis, Brook Lopez ve Kevin Porter Jr. gibi isimlerle ilgili önemli kararlar alması gerekiyor.diyen Charania, sürecinayının ortalarına kadar uzayabileceğini ifade etti.Giannis'in mevcut sözleşmesinde iki yıl daha bulunuyor, bu da Bucks'a zaman kazandırıyor. Ancak bu yaz alınacak kararlar, onun kariyerine Milwaukee'de mi yoksa başka bir takımda mı devam edeceğini belirleyebilir.Charania ayrıca,ifadelerini kullandı.