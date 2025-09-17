16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
0-2
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
1-3
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
1-0
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
2-3
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
4-4
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
2-1
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
0-1
16 Eylül
C.Palace-Millwall
5-3
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
5-3
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
2-1
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
2-4
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
2-1
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
1-1
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-6
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
1-3
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
1-2
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
0-125'
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
0-0

Giannis Antetokounmpo'dan özür mesajı!

Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo, Türk bayrağı ile ilgili sözlerin ardından özür diledi.

Giannis Antetokounmpo'dan özür mesajı!
Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo, sosyal medya hesabından Türk bayrağı ile ilgili söylediği sözler için özür diledi.

Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo, "Canlı yayın sırasında, saygısızca yorumlar yapan birine yanıt olark uygunsuz bir yorumda bulundum. Amacım kimseyi kırmak değildi. Büyük bir üzüntü duyuyorum. Dünyanın dört bir yanındaki Türklere karşı sadece sevgi ve saygı duyuyorum. Ailemiz bizi sevgi ve saygı ile yetiştirdi." dedi.

NE DEMİŞTİ?


Giannis Antetokounmpo, daha önce canlı yayın sırasında Türk bayrağı ile ilgili, "Lanet olası Türk bayrağını çıkartın buradan." demişti.

ALPEREN İLE ORTAK MESAJ

Antetokounmpo, özür mesajının ardından milli yıldızımız Alperen Şengün ile ortak bir paylaşıma imza attı.

İkili, sarıldıkları bir fotoğrafı paylaştı ve, "Ülkelerimize olan sevgimiz için oynarız. Oyuna olan sevgimiz için oynarız. Saygıyla oynarız. Sporun bizi bölmek değil, birleştirmek için var olduğunu her zaman hatırlarız." dedi.

Antetokounmpo ve Alperen, bu paylaşımlarına Türk ve Yunan bayrakları da ekledi.



Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.