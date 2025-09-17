Giannis Antetokounmpo'dan özür mesajı!

Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo, sosyal medya hesabından Türk bayrağı ile ilgili söylediği sözler için özür diledi.Yunan yıldız Giannis Antetokounmpo,dedi.Giannis Antetokounmpo, daha önce canlı yayın sırasında Türk bayrağı ile ilgilidemişti.Antetokounmpo, özür mesajının ardından milli yıldızımız Alperen Şengün ile ortak bir paylaşıma imza attı.İkili, sarıldıkları bir fotoğrafı paylaştı ve,dedi.Antetokounmpo ve Alperen, bu paylaşımlarına Türk ve Yunan bayrakları da ekledi.