Gianluigi Buffon: 'Juventus'tan ayrıldım!'

İtalya Ligi Serie A'da bu sezon istenen performansı sergileyemeyen Juventus'un 43 yaşındaki kalecisi Gianluigi Buffon, takımın gidişatı ve kendi geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.



Buffon, " Her şey bir gün biter. Juventus'taki ikinci dönemim sona erdi. Kolay bir karar olmadı." ifadelerini kullandı.



"APTALCA KAYIPLAR YAPTIK"



Bu sezon yaptıkları puan kayıplarını "aptalca" olarak değerlendiren tecrübeli kaleci, "Süreklilikten yoksun bir takımdık. İlk 6 sıradaki takımlarla başa baş oynadık ve genelde kazandık. Ancak daha zayıf takımlara karşı aptalca puan kayıpları yaşadık. Bu, henüz karakter olarak büyümemiş bir takım olduğumuz anlamına gelir." dedi.



"RONALDO İLE İLİŞKİM MÜKEMMEL"



Takımın yıldız ismi Ronaldo ile ilgili konuşan Buffon, "Cristiano Ronaldo ile mükemmel bir ilişkim var. O, bana çok iyi davranan bir adam. Son birkaç yılda olduğu gibi bu sezon da çok gol attı. Performans, takım önemli hedeflere ulaştığında artar. Takım ulaşamazsa bireysel performanslar da bundan etkilenir." ifadelerini kullandı.



"HER ŞEYİ VERDİM"



Sezon sonunda Juventus'tan ayrılacağını dile getiren deneyimli futbolcu, "Futbolu bırakabilirim ya da beni oynamaya motive eden bir takım bulursam, devam ederim. Sanırım Juventus için verebileceğim her şeyi verdim. Her şeyi aldım ve bundan daha fazlası da yapılamazdı. Bir maceranın sonuna geldik ve rahatsızlığı ortadan kaldırmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.