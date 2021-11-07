Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında Rachid Ghezzal ile Berat Özdemir arasındaki pozisyon maçın konuşulan anlarından oldu.



Beşiktaş'ın atağı sırasında Rachid Ghezzal, Valentin Rosier'e pas atmak isterken, Berat Özdemir'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonu eski hakemler değerlendirdi.



ÜÇ ESKİ HAKEM: "PENALTI"

ÜÇ ESKİ HAKEM: "DEĞİL"



Yayıncı kuruluşta yorum yapan eski hakemlerden Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Lale Orta pozisyon için "Penaltı" yorumunu yaptı.



Eski hakemlerden Erman Toroğlu, Ahmet Çakar ve Bünyamin Gezer, pozisyonla ilgili olarak "Penaltı değil" ifadelerini kullandı.





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