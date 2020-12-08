Geri adım atmadı, haklı çıktı: Fatih Terim!

Kayseri maçı öncesinde tam 8 oyuncusunu koronavirüs ve sakatlığa kurban veren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bu krizi başarıyla atlattı. Terim, sezon başından beri yedek bekleyen isimlerden tam performans aldı.



Milli arada as oyuncularını kaybeden ve taraftarlarını korkutan Galatasaray, bu süreçten güçlenerek çıktı. Cimbom'da Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Okan Kocuk ve Younes Belhanda Kovid 19'a yakalandı. Ayrıca Christian Luyindama ve Peter Etebo milli takımda sakatlandı. Radamel Falcao ile Emre Taşdemir de sakatlar kervanına eklendi.



Bu büyük bir tedirginlik oluştursa da Fatih Terim'in kadrosuna güveni tamdı ve bir bir eksik olan bölgelere yedek oyuncuları monte etti. Kayseri karşısında alınan beraberliğe ve yükselen eleştirilere karşılık geri atım da atmadı.



Rizespor karşısında sakatlara eklenen Saracchi-Emre Taşdemir değişikliği dışında oynama yapmadı. O kadro Karadeniz ekibine deplasmanda tam 4 gol atarken ardından da Hatay'ı Türk Telekom'da 3-0'la geçti. Bu süreçte Emre Taşdemir ile birlikte Oğulcan ve Mbaye Diagne yüksek performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti. Tabii Taylan, Marcao, Feghouli, Emre Kılınç gibi isimleri de unutmamak gerekiyor.



Tüm oyuncularını hazır tutmayı başaran ve bunun meyveleri de toplayan Terim, son 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlikle takımını da yeniden yarışa dahil etmeyi başardı.



