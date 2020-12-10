Geremi: 'Webo'nun yaşadıklarının üzerini kapatmayacağız'

FIFPro Afrika Başkanı ve aynı zamanda Türkiye'de de Gençlerbirliği ve Ankaragücü formaları giyen Geremi Njitap yakın arkadaşı Pierre Webo'ya yapılan ırkçı saldırılarla ilgili konuştu.Arkadaşı Webo'nun önceki gün yarıda kalan maçta yaşanan ırkçı söylemden çok etkilendiğini söyleyen Geremi, "" sözlerini kullandı.Maça çıkmama kararının yerinde olduğunu ancak şimdi verilen mesajın daha kuvvetli olması için çalışacaklarını ileten Geremi, "" diye konuştu.Irkçılığın tamamen önüne geçmek için çalışacaklarını belirten Kamerunlu isim, "" açıklamasını yaptı.Geçtiğimiz günkü olaydan sonra kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aradığını belirten Geremi, "" ifadelerini kullandı.Verilen tepkide Webo'nun ne kadar çok sevildiğinin de gösterildiğini belirtek Geremi son olarak "" dedi ve açıklamalarını tamamladı.