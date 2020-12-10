Geremi: 'Webo'nun yaşadıklarının üzerini kapatmayacağız'

FIFPro Afrika Başkanı ve aynı zamanda Türkiye'de de Gençlerbirliği ve Ankaragücü formaları giyen Geremi Njitap yakın arkadaşı Pierre Webo'ya yapılan ırkçı saldırılarla ilgili konuştu.
Arkadaşı Webo'nun önceki gün yarıda kalan maçta yaşanan ırkçı söylemden çok etkilendiğini söyleyen Geremi, "Yaşadığı kolay değil, çok etkilendi. Neredeyse 5 dakikada bir onunla telefonda konuştum. UEFA üyeleriyle de konuşmuştu. Şoke oldu. Kendisinden bahsetmek için neden böyle bir kelime kullanıldığını anlamadı. 'Bu benim neden başıma geldi' diye hep sorguladı. Tepkisi doğal gelişti. 'Bana kart gösterdiniz ama neden bana ten rengimden dolayı barbarca bir yaklaşım sergilediniz' diyordu. Konudan tiksinmiş..." sözlerini kullandı.
"BU KONUNUN ÜZERİNİ KAPATMAYACAĞIZ"
Maça çıkmama kararının yerinde olduğunu ancak şimdi verilen mesajın daha kuvvetli olması için çalışacaklarını ileten Geremi, "Ona sadece "Bu olayı futboldan ırkçılığı temizlemek için bunu kullanabilirsiniz" dedim. Her iki takım futbolcularının da yaptığı harikaydı. Güçlü bir mesaj verilmiş oldu. Ancak bunun üzerini kapatmamalıyız. Şimdi daha da ileri gidip gerekli eylemleri yerine getirmek için analiz yapmalıyız" diye konuştu.
Irkçılığın tamamen önüne geçmek için çalışacaklarını belirten Kamerunlu isim, "Futbolcuları her zamankinden daha fazla uyandıracağız. Bundan önce kapalı kapılar arkasında oluyordu ama burada seyirciler olsaydı neler olacağını düşünün." açıklamasını yaptı.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA WEBO'YLA KONUŞTU"
Geçtiğimiz günkü olaydan sonra kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aradığını belirten Geremi, "UEFA, FIFA, FIFPro herkes endişe etti, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı bile kendisini aradı. Şimdi geri adım atmadan verilecek en iyi cevabı vermeliyiz. FIFPro temsilcisi olarak bu benim görevim" ifadelerini kullandı.
Verilen tepkide Webo'nun ne kadar çok sevildiğinin de gösterildiğini belirtek Geremi son olarak "Biz onunla uzak ama çok yakından kuzeniz. Pierre çok iyi bir insandır. Onu övmek için söylemiyorum çok iyi bir profesyoneldir. Oynadığı tüm kulüplerde yıldız oldu. Oyuncuların tepkisi de onu ne kadar sevdiklerini gösterdi. Eğer ona değer verilmeseydi böyle bir tepki verilmezdi." dedi ve açıklamalarını tamamladı.
Geremi Njitap
Arkadaşı Webo'nun önceki gün yarıda kalan maçta yaşanan ırkçı söylemden çok etkilendiğini söyleyen Geremi, "Yaşadığı kolay değil, çok etkilendi. Neredeyse 5 dakikada bir onunla telefonda konuştum. UEFA üyeleriyle de konuşmuştu. Şoke oldu. Kendisinden bahsetmek için neden böyle bir kelime kullanıldığını anlamadı. 'Bu benim neden başıma geldi' diye hep sorguladı. Tepkisi doğal gelişti. 'Bana kart gösterdiniz ama neden bana ten rengimden dolayı barbarca bir yaklaşım sergilediniz' diyordu. Konudan tiksinmiş..." sözlerini kullandı.
"BU KONUNUN ÜZERİNİ KAPATMAYACAĞIZ"
Maça çıkmama kararının yerinde olduğunu ancak şimdi verilen mesajın daha kuvvetli olması için çalışacaklarını ileten Geremi, "Ona sadece "Bu olayı futboldan ırkçılığı temizlemek için bunu kullanabilirsiniz" dedim. Her iki takım futbolcularının da yaptığı harikaydı. Güçlü bir mesaj verilmiş oldu. Ancak bunun üzerini kapatmamalıyız. Şimdi daha da ileri gidip gerekli eylemleri yerine getirmek için analiz yapmalıyız" diye konuştu.
Irkçılığın tamamen önüne geçmek için çalışacaklarını belirten Kamerunlu isim, "Futbolcuları her zamankinden daha fazla uyandıracağız. Bundan önce kapalı kapılar arkasında oluyordu ama burada seyirciler olsaydı neler olacağını düşünün." açıklamasını yaptı.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA WEBO'YLA KONUŞTU"
Geçtiğimiz günkü olaydan sonra kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aradığını belirten Geremi, "UEFA, FIFA, FIFPro herkes endişe etti, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı bile kendisini aradı. Şimdi geri adım atmadan verilecek en iyi cevabı vermeliyiz. FIFPro temsilcisi olarak bu benim görevim" ifadelerini kullandı.
Verilen tepkide Webo'nun ne kadar çok sevildiğinin de gösterildiğini belirtek Geremi son olarak "Biz onunla uzak ama çok yakından kuzeniz. Pierre çok iyi bir insandır. Onu övmek için söylemiyorum çok iyi bir profesyoneldir. Oynadığı tüm kulüplerde yıldız oldu. Oyuncuların tepkisi de onu ne kadar sevdiklerini gösterdi. Eğer ona değer verilmeseydi böyle bir tepki verilmezdi." dedi ve açıklamalarını tamamladı.
Geremi Njitap