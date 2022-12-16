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Gerdau Minas, Kuanysh'e set vermedi

2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın üçüncü gün ikinci maçında Brezilya ekibi Gerdau Minas, Kazakistan Kuanysh Club takımını 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gerdau Minas, Kuanysh'e set vermedi
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16 Aralık 2022 20:43
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın üçüncü gün ikinci maçında Brezilya ekibi Gerdau Minas, Kazakistan Kuanysh Club takımını 3-0 yendi.

B Grubunu ikinci sırada tamamlayan Gerdau Minas, A Grubu'nun birincisi İtalyan Prosecco DOC Imoco Volley'in yarı finaldeki rakibi oldu.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan B Grubu karşılaşmasının ilk setini Gerdau Minas 25-14 kazanarak 1-0 öne geçti. Brezilya ekibi ikinci sette de rahat bir oyun ortaya koyarak 25-13 üstünlük sağladı ve durumu 2-0 yaptı. Mavi beyazlılar, üçüncü seti de 25-20 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Yarı final eşleşmeleri

Cumartesi günü oynanacak yarı final maçlarının eşleşmeleri ve saatleri şöyle:

16.30 Prosecco DOC Imoco Volley (İtalya)-Gerdau Minas (Brezilya)

20.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit

Organizasyon, 18 Aralık Pazar günü final karşılaşmasıyla sona erecek.

Salon: Antalya

Hakemler: Sinisa Ovuka (Bosna Hersek), Nurper Özbar (Türkiye)

Gerdau Minas: Pena, Zalewski, Daher de, Gambatto, Nascimento, Oliveira (Ferreira, Moreno, Vicente, Brandao, Souza, Paula, De Oliveira, Alexandre)

Kuanysh Club: Kitipova, Mikhailova, Aldoshina, Orle, Belchenko, Smirnova (Bekisheva, Kolomoyets, Kolotygina, Yessimkhan, Feldbush, Borovkova, Shvidkaya)

Setler: 25-14, 25-13, 25-20

Süre: 72 dakika (22, 24, 26)

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