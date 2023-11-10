Georgi Dermendzhiev: "3 puan bizi iddialı duruma getirdi"

Ludogorets teknik direktörü Georgi Dermendzhiev, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Georgi Dermendzhiev: '3 puan bizi iddialı duruma getirdi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Kasım 2023 01:46
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Bulgaristan'ın Ludogorets ekibinde teknik direktör Georgi Dermendzhiev, elde ettikleri galibiyetin kendilerini grupta yeniden yarışa dahil ettiğini söyledi.

Ludogorets Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Dermendzhiev, Fenerbahçe'nin çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertlilere kalan maçlarında başarı dileyen 68 yaşındaki çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Bu 3 puan bizi tekrar grupta iddialı duruma getirdi. Genel olarak bu galibiyetten çok memnunuz. Fenerbahçe takımını tebrik ediyorum çok iyi bir takım ve çok iyi bir hocaları var. Onlara başarılar diliyorum. Bu maçta biz kalitemizi artırdık ama bu sadece bir maçtı. Bu kaliteyi pekiştirmek ve geliştirmek zorundayız. Oyuncularım benim beklediğim teknik disiplini yerine getirdiler. Şu anda grup ikincisi ile aramızda 1 puan var. Bu farkı kapatmak için elimizden geleni yapacağız. Trnava'daki maçtan mutlaka galip gelmeliyiz. Bütün maçlara galibiyet için çıkmalı ve 3 puan kazanmalıyız."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery