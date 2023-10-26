29 Ekim

Georgi Dermendjiev: "Fenerbahçe mükemmel bir takım"

Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendjiev, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Georgi Dermendjiev: 'Fenerbahçe mükemmel bir takım'
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26 Ekim 2023 23:11
Son güncelleme 26 Ekim 2023 23:18
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'in teknik direktörü Georgi Dermendjiev, Fenerbahçe'nin mükemmel bir takım olduğunu söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Dermendjiev, daha iyi bir maç çıkartabileceklerini düşündüğünü belirtti.

Mağlubiyeti hak etmediklerini vurgulayan Dermendjiev, "Fenerbahçe mükemmel bir takım. Fakat beni de tanıyorsunuz her zaman mükemmeliyetçi olmuşumdur. O yüzden daha da iyi bir maç çıkartabilirdik. Beni tanıyorsunuz, Ludogorets'te çok maçımızı izlediniz. Ben ne zaman Ludogorets'in başındaysam Liverpool ve Real Madrid gibi takımlarla oynarken bile onlardan üstün oynadık. 3-1 bizim için kötü oldu, 2-1 de çoktu. Bence eşit bir oyun oynadık." diye konuştu.

Oynadıkları zeki oyunun ilerisi için kendisini umutlandırdığını da dile getiren Dermendjiev, sözlerini "Fenerbahçe inanılmaz ve çok iyi bir takım. Onlar ne yapıyorsa sadece alkışlayabilirim." ifadeleriyle tamamladı.

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