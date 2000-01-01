Gentry: "Zion gibi ikinci sıçrayışı olan görmedim!"

New Orleans Pelicans koçu Alvin Gentry, lig bu sezon devam ederse, Zion Williamson ile dakika kısıtlama konusunda konuşacağını söyledi.



Gentry, Williamson'ın sezon askıya alındığı dönemde dakika kısıtlamasının dışında olduğunu ekledi:



"Bu konuşmaları yapacağız. Açıkçası, sağlığı bir numaralı öncelik olacak, ancak kısıtlama ilk 5-6 maçından sonra pek uygulanmamıştı. Yani, aslında normalde oynayacağı dakikaları oynuyordu. Ancak bu durum, devam ettiğimizde bu konuşacağımız bir şey olacak ve Zion'ın süre açısından nasıl olduğunu konuşacağımız kadar, bunu bazı diğer oyuncularla da yapacağız."



"BU ÇOCUK GİBİ İKİNCİ SIÇRAYIŞ YAPAN GÖRMEDİM"



Gentry, Williamson'ın sezonunu "hoş bir sürpriz" olarak değerlendirdi ve ondan daha hızlı bir ikinci sıçrayışa sahip, başka bir oyuncu görmediğini ekledi:



"Sanırım ligde olduğum tüm yıllar içinde, bu çocuk gibi bir ikinci sıçrayışı olan birini hiç görmedim. Kimse olanlara tam tepki veremeden, yere inip tekrar yükselebilmesi inanılmaz. Buradaki alanlarda bu, hoş bir sürpriz oldu diyebilirim. Sanırım öğrendiğimiz şey, onun mükemmel bir pasör de olması. Bana kalırsa top hakimiyeti konusunda kendini daha rahat hissettikçe, bu, herkesin orada oynadığı pozisyondan seçkin bir adam olabileceğini gördüğü bir alan olacak."



