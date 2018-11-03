Genk namağlup liderliğini korudu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Genk, Belçika 1. Futbol Ligi'nde konuk ettiği Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.
Ligin 14. haftasında zirve mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Genk, Luminus Arena'da Club Brugge'yi konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Dieumerci Ndongala'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Club Brugge, 53. dakikada Siebe Schrijvers'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Puanını 34'e çıkaran Genk, namağlup unvanını koruyarak liderliğini sürdürdü. 31 puanlı Club Brugge ise zirve yarışında ikinci sıradaki yerini korudu.
Beşiktaş, 8 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında Genk'e konuk olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Ligin 14. haftasında zirve mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Genk, Luminus Arena'da Club Brugge'yi konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Dieumerci Ndongala'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Club Brugge, 53. dakikada Siebe Schrijvers'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Puanını 34'e çıkaran Genk, namağlup unvanını koruyarak liderliğini sürdürdü. 31 puanlı Club Brugge ise zirve yarışında ikinci sıradaki yerini korudu.
Beşiktaş, 8 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında Genk'e konuk olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın