Gençlerbirliği, Özcan Bizzati'nin takımın başına geçmesinin ardından 3'te 3 yaptı ve 3 maçı da aynı skorla kazandı.



🔹Fenerbahçe 1-2 Gençlerbirliği

🔹Gençlerbirliği 2-1 Kasımpaşa

🔹Alanyaspor 1-2 Gençlerbirliği pic.twitter.com/Yl8q6ZpVZl



— Sporx (@sporx) April 4, 2021

Süper Lig'de 32. hafta maçında Alanyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Karşılaşmada kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Gençlerbirliği oldu.Gençlerbirliği Fenerbahçe deplasmanından sonra Alanyaspor'u da dış sahada yenerek dikkat çeken bir performans sergiledi. Ayrıca Başkent ekibi, Özcan Bizati yönetiminde çıktığı ilk 3 maçta 3 galibiyet (Fenerbahçe (D), Kasımpaşa, Alanyaspor(D)) aldı.Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Mattias Johansson ve 82. dakikada Bogdan Stancu kaydetti. Alanyaspor'un tek golü 37. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi.Fenerbahçe'den sonra Alanyaspor'u da deplasmanda yenerek üst üste iki dış saha maçında galibiyet alan Gençlerbirliği, puanını 30'a yükseltti. Arka arkaya iki lig maçını kaybeden Alanyaspor 49 puanda kaldı.Süper Lig'de çarşamba günü Alanyaspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Gençlerbirliği, Erzurumspor'u ağırlayacak.8. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sol kanattan içeriye giren Sefa Yılmaz topun yönünü sağ kanata çevirdi. Topu kontrol eden Johansson, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kaleyi hafif çapraz gören yerden çektiği şutta, top kaleci Marafona'nın sağından ağlarla buluştu: 0-1.17. dakikada faul sonrası sağ kanattan Kadzior, ceza sahası içine topu ortaladı. Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda, top kaleci Nordfeldt'te kaldı.37. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Mustafa Pektemek, Davidson'u ara pasla ceza sahası içinde topla buluşturdu. Bu futbolcunun kaleye gönderdiği sert şutta, topu kaleci Nordfeldt çıkardı. Dönen topu Berkan İsmail Kutlu filelerle buluşturdu: 1-1.51. dakikada faul sonrası sağ kanattan Kadzior, ceza sahası içine orta yaptı. Fatih Aksoy'un kafa vuruşunda, top uzak direğin yanından dışarı çıktı.55. dakikada sol kanattan Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahası ön direğe gönderdiği ortaya yükselen Lima, kafa vuruşu yaptı. Kaleci Marafona, meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.75. dakikada Kadzior'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Juanfran'ın ortasına iyi yükselen Salih Uçan'ın vuruşunda, top az farkla üst direğin yanından auta gitti.82. dakikada Gençlerbirliği bir kez daha öne geçti. Sağdan Candeias'ın ortasında ceza alanı içinde Stancu, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-2.Bahçeşehir OkullarıAli Şansalan, Süleyman Özay, Yusuf BozdoğanMarafona, Juanfran, Fatih Aksoy, Moubandje, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Siopis (Dk. 86 Efkan Bekiroğlu), Kadzior, Berkan İsmail Kutlu, Davidson, Mustafa PektemekNordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 77 Diego), Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias (Dk. 90+3 Ömürcan Artan), Murat Yıldırım (Dk. 77 Lucas Mugni), Sefa Yılmaz (Dk. 77 Spiridonovic), Lima (Dk. 69 Stancu)Dk. 8 Johansson, Dk. 82 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 37 Berkan İsmail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)Dk. 16 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 36 Soner Dikmen, Dk. 50 Arda Kızıldağ, Dk. 61 Lima (Gençlerbirliği), Dk. 63 Siopis (Aytemiz Alanyaspor)