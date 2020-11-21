Gençlerbirliği'nde tepki: 'Karakter koymadan oynadık'

Gençlerbirliği'nde Diego Angelo ve Sefa Yılmaz, Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup oldukları maçın sonrasında konuştu.



Golü atan Diego Angelo yaptığı açıklamada, "Zor oldu bizim için. İlk yarı iyi oynadık, birkaç şans da geldi, golü atamadık. Penaltıdan gol yedik, 2. devre Gençlerbirliği'ni gösteremedik. Mahkum oynadık. Karaktersiz, mücadele olmadan oynadık. Çok şey söylemek istemiyorum, Ankara ve Gençlerbirliği taraftarına pardon diyorum. Yola devam, yol uzun. Karakter yoksa, mücadele yoksa, bu lig zor olur." ifadelerini kullandı.



Sefa Yılmaz ise, "Çok basit goller yiyoruz, bunu yapmamamız gerekiyor. Bugün kaybettik, önümüzdeki maçlarda daha iyi olmamız gerekiyor." diye konuştu.



