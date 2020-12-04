Gençlerbirliği, tek eksikle Alanyaspor'u konuk edecek!

Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, lider Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
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Gençlerbirliği, tek eksikle Alanyaspor'u konuk edecek!
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04 Aralık 2020 13:41
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılamayan Gençlerbirliği, kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Ligdeki tek galibiyetini 4. haftada Beşiktaş deplasmanında elde eden kırmızı-siyahlılar, daha sonra çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de 5 puanla 20. sırada yer alıyor.

Başkent temsilcisinde sakatlığı bulunan Diego Angelo, bu maçta görev yapamayacak.



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